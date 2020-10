Sposa positiva al covid-19 | sono150 gli invitati da rintracciare

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ancora nuovi casi di infezione da coronavirus in Puglia. Unaè risultata, in provincia di Taranto. Il marito, invece, è negativo ai test. Verranno adesso rintracciati i 150, dopo che la ASL di Taranto ne ha disposto il tracciamento. Il caso è stato sottoposto all’attenzione del comitato della Prefettura, dove il Prefetto Demetrio Martino, ha dedicato un topic specifico alla questione coronavirus. Sono sempre più in crescita, infatti, i casi di coronavirus in Puglia. Sono 18 gli studenti risultati positivi, all’Istituto superiore Principessa Maria Pia. La scuola, al momento, è chiusa e lo sarà fino al 18 ottobre. Il sindaco di Taranto, Renato Melucci, ammonisce i giovani: “fino ad ora sono stati convinti di essere esenti, ...