Sposa positiva a test corona virus dopo il matrimonio nel tarantino, tracciamento di circa 150 invitati Scuola: istituto Maria Pia chiuso fino al 17 ottobre (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il matrimonio è stato celebrato nei giorni scorsi. Alla festa nuziale, svoltasi nel tarantino, erano circa 150 gli invitati. La Sposa è risultata positiva al test corona virus mentre lo sposo è negativo al tampone. Asl Taranto ha disposto il tracciamento dei partecipanti alla festa oltre che degli altri contatti recenti degli sposi. La questione è stata anche valutata nel vertice provinciale svolto stamattina in prefettura. L'articolo Sposa positiva a test corona virus dopo il matrimonio nel tarantino, tracciamento di circa ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ilè stato celebrato nei giorni scorsi. Alla festa nuziale, svoltasi nel, erano150 gli. Laè risultataalmentre lo sposo è negativo al tampone. Asl Taranto ha disposto ildei partecipanti alla festa oltre che degli altri contatti recenti degli sposi. La questione è stata anche valutata nel vertice provinciale svolto stamattina in prefettura. L'articoloilneldi...

AdriMCMLXI : La sposa è risultata positiva al test corona virus mentre lo sposo è negativo al tampone. ?? - Mr_JohnCarter : RT @TgrRaiPuglia: Taranto. Sposa positiva al Covid. Verifica in corso sui 150 invitati alla festa - TGR Puglia - NoiNotizie : Sposa positiva a test #coronavirus virus dopo il matrimonio in provincia di #Taranto, tracciamento di circa 150 invitati - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Taranto. Sposa positiva al Covid. Verifica in corso sui 150 invitati alla festa - TGR Puglia - TgrRaiPuglia : Taranto. Sposa positiva al Covid. Verifica in corso sui 150 invitati alla festa - TGR Puglia -

Ultime Notizie dalla rete : Sposa positiva Sposa positiva al Covid. Verifica in corso sui 150 invitati alla festa - TGR Puglia TGR – Rai Coronavirus: sposa positiva nel Tarantino, caccia a 150 invitati

Slitta l’inizio della pallanuoto dopo tre casi di positività Condividi 07 ottobre 2020 Negativo lo sposo, positiva la sposa. Sembra quasi il titolo di una commedia e invece è quello che è successo in ...

Luigi Berlusconi si sposa: oggi le nozze con Federica Fumagalli

A Milano il matrimonio tra il figlio più piccolo del presidente di Forza Italia e la storica compagna dopo 9 anni di fidanzamento ...

Slitta l’inizio della pallanuoto dopo tre casi di positività Condividi 07 ottobre 2020 Negativo lo sposo, positiva la sposa. Sembra quasi il titolo di una commedia e invece è quello che è successo in ...A Milano il matrimonio tra il figlio più piccolo del presidente di Forza Italia e la storica compagna dopo 9 anni di fidanzamento ...