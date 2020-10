Sport come diritto al benessere di tutti (Di mercoledì 7 ottobre 2020) È veramente sconcertante assistere alle polemiche nate dalla dichiarazione di Roberto Mancini, ct della nazionale di calcio, per avere affermato che bisogna pensare prima di parlare e che lo Sport è un diritto come la scuola e il lavoro. Aggiungerei anche che bisogna conoscere prima di parlare.Bisogna sapere per esempio che la sedentarietà è la quarta causa di morte e che secondo quanto documentato dalla rivista Lancet, nel nostro Paese i costi diretti di questa inattività motoria sono 906.680.000 milioni di dollari (di cui 707.210.000 a carico del sistema sanitario, 32.267.000 dei privati e 163.202.000 sostenuti dalle famiglie) mentre quelli indiretti sono 498.021.000. Sono cifre enormi che dovrebbero obbligare la politica italiana a valutare appieno il valore dello Sport. Chi ne ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) È veramente sconcertante assistere alle polemiche nate dalla dichiarazione di Roberto Mancini, ct della nazionale di calcio, per avere affermato che bisogna pensare prima di parlare e che loè unla scuola e il lavoro. Aggiungerei anche che bisogna conoscere prima di parlare.Bisogna sapere per esempio che la sedentarietà è la quarta causa di morte e che secondo quanto documentato dalla rivista Lancet, nel nostro Paese i costi diretti di questa inattività motoria sono 906.680.000 milioni di dollari (di cui 707.210.000 a carico del sistema sanitario, 32.267.000 dei privati e 163.202.000 sostenuti dalle famiglie) mentre quelli indiretti sono 498.021.000. Sono cifre enormi che dovrebbero obbligare la politica italiana a valutare appieno il valore dello. Chi ne ...

