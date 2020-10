Spezia | torna Nzola | svincolato dal Trapani dopo l’esclusione dalla Serie C

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Loritrova M’Bala: l’attaccante classe 1996 arrivaessersidal, escluso dal campionato diC Loritrova un rinforzo in attacco a calciomercato chiuso.in liguria infatti M’Bala, attaccante classe 1996 già nelle fila del club ligure. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante arriva dadalche la società siciliana è stata esclusa dal campionato dinon essere scesa in campo con Casertana e Catanzaro. Ora tutti i calciatori delsono svincolati. Leggi su Calcionews24.com

Nel primo mese di pandemia, in tutta la Liguria erano stati processati poco meno di 7000 tamponi. Oggi lo stesso numero di test realizzati fra febbraio e marzo scorsi viene effettuato in due o tre gio ...Trapani fuori dalla Serie C, opportunità per lo Spezia di riportarlo alla corte di Italiano dopo l'ottima stagione in B 2019/2020.