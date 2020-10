Spettacolare palla di fuoco lascia a bocca aperta il Messico: alberi incendiati e possibili ritrovamenti di rocce [FOTO e VIDEO] (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Una luminosissima e lenta palla di fuoco nel cielo e poi detriti al suolo. È quanto successo in Messico, dove alcuni abitanti di Lázaro Cárdenas, nello stato di Tamaulipas, hanno informato le autorità di una presunta caduta di frammenti di un meteorite dopo l’avvistamento di una palla di fuoco a Nuevo León. I residenti assicurano di aver visto un bolide cadere in un terreno incolto. Sul sito sono accorsi Vigili del fuoco, Protezione Civile e Polizia, che hanno rilevato presenza di ceneri e alberi incendiati, così come odore di fumo (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto). Sui social network, circolano notizie di frammenti caduti anche in diversi altri comuni nel nord del ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Una luminosissima e lentadinel cielo e poi detriti al suolo. È quanto successo in, dove alcuni abitanti di Lázaro Cárdenas, nello stato di Tamaulipas, hanno informato le autorità di una presunta caduta di frammenti di un meteorite dopo l’avvistamento di unadia Nuevo León. I residenti assicurano di aver visto un bolide cadere in un terreno incolto. Sul sito sono accorsi Vigili del, Protezione Civile e Polizia, che hanno rilevato presenza di ceneri e, così come odore di fumo (vedidella gallery scorrevole in alto). Sui social network, circolano notizie di frammenti caduti anche in diversi altri comuni nel nord del ...

