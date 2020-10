Sondaggi politici Ipsos: 61% italiani non crede a nuovo lockdown (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il 61% degli italiani non crede che si arriverà ad un nuovo lockdown nonostante l’aumento dei contagi e dei ricoveri degli ultimi giorni. A pensarla diversamente è il 29% secondo cui alla fine ci sarà una nuova serrata totale. Se però la situazione dovesse peggiorare i favorevoli ad un nuovo lockdown prevarrebbero sui contrari (46% contro 44%). E’ quanto emerge dai Sondaggi politici Ipsos per Di Martedì andati in onda durante la puntata del 6 ottobre. Dalla rilevazione emerge anche una chiara resilienza degli italiani, ormai abituati a convivere con il virus. Sei intervistati su dieci affermano infatti di essere pronti a sopportare le conseguenze economiche di un ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il 61% deglinonche si arriverà ad unnonostante l’aumento dei contagi e dei ricoveri degli ultimi giorni. A pensarla diversamente è il 29% secondo cui alla fine ci sarà una nuova serrata totale. Se però la situazione dovesse peggiorare i favorevoli ad unprevarrebbero sui contrari (46% contro 44%). E’ quanto emerge daiper Di Martedì andati in onda durante la puntata del 6 ottobre. Dalla rilevazione emerge anche una chiara resilienza degli, ormai abituati a convivere con il virus. Sei intervistati su dieci affermano infatti di essere pronti a sopportare le conseguenze economiche di un ...

CarloCalenda : Se passaste il tempo dedicato a parlare di sondaggi, alleanze, simpatia e antipatia dei leader etc a verificare pro… - LegaSalvini : SONDAGGI POLITICI, LA LEGA DI SALVINI È IL PARTITO CHE CRESCE DI PIÙ: È AL 24,8 PER CENTO - petergomezblog : #Sondaggi, Swg: “La Lega perde altri 2,5 punti. Ora il Pd è a meno quattro. Fdi a -0,2% da M5s” - giomugna : RT @CarloCalenda: Se passaste il tempo dedicato a parlare di sondaggi, alleanze, simpatia e antipatia dei leader etc a verificare proposte,… - FabPozz : RT @CarloCalenda: Se passaste il tempo dedicato a parlare di sondaggi, alleanze, simpatia e antipatia dei leader etc a verificare proposte,… -