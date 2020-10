Sms Poste, nuovo tentativo di truffa attraverso ‘smishing’ (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Se ricevete un sms Poste in queste ultime ore, state molto attenti. Paradossalmente, chi sta inviando questi messaggi sulle nostre utenze telefoniche utilizza proprio l’argomento della sicurezza informatica per attirare l’attenzione su un tema sensibile e che, con lo stesso invio dell’sms, si sta violando. In queste ore, infatti, ci sono giunte diverse segnalazioni relative a un particolare messaggio che sta arrivando su una serie di utenze telefoniche (indipendentemente dal gestore). LEGGI ANCHE > Sms bufala: «50 euro di telefonate gratis da Poste Italiane» Sms Poste, la nuova truffa che gira sui cellulari Il testo del messaggio è il seguente: Le sue utenze POSTALI saranno sospese per mancata sicurezza web. Le aggiorni al link —- Poste ITALIANE ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Se ricevete un smsin queste ultime ore, state molto attenti. Paradossalmente, chi sta inviando questi messaggi sulle nostre utenze telefoniche utilizza proprio l’argomento della sicurezza informatica per attirare l’attenzione su un tema sensibile e che, con lo stesso invio dell’sms, si sta violando. In queste ore, infatti, ci sono giunte diverse segnalazioni relative a un particolare messaggio che sta arrivando su una serie di utenze telefoniche (indipendentemente dal gestore). LEGGI ANCHE > Sms bufala: «50 euro di telefonate gratis daItaliane» Sms, la nuovache gira sui cellulari Il testo del messaggio è il seguente: Le sue utenze POSTALI saranno sospese per mancata sicurezza web. Le aggiorni al link —-ITALIANE ...

