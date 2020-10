Simona Ventura come Chiara Ferragni? La foto sui social fa scalpore

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Questo articolo .? Lasuinon lascia dubbi: i fan non vedono l’ora di assistere all’attesissima intervista.in? La conduttrice ha postato su Instagram una curiosain cui si paragona non solo all’influencer, ma alla principessa Cenerentola. Cos’hanno in comunee il …

Tv3Blog : RAI2: SIMONA VENTURA INTERVISTA CHIARA FERRAGNI – UNA SERATA EVENTO #chiaraferragni #simonaventura… - BlogSocialTv1 : RAI2: SIMONA VENTURA INTERVISTA CHIARA FERRAGNI – UNA SERATA EVENTO #chiaraferragni #simonaventura… - MFerraglioni : RAI2: SIMONA VENTURA INTERVISTA CHIARA FERRAGNI – UNA SERATA EVENTO #chiaraferragni #simonaventura… - giorxhaz_ : persino Simona Ventura ha incontrato i ragazzi. me lo merito anche io :( - carpi_ale : RT @nick_olaus: oggi ho la stessa calma di simona ventura on fire nel 2011 -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura

Simona Ventura come Chiara Ferragni? La foto sui social non lascia dubbi: i fan non vedono l’ora di assistere all’attesissima intervista. Simona Ventura come Chiara Ferragni in foto? La conduttrice ha ...Il Collegio 5. Il docu reality torna su Rai 2 con otto puntate, una nuova sede scolastica e altre novità. I nomi dei ragazzi che partecipano.