Silvio Berlusconi negativo al primo tampone, attende l’esito del secondo: “Forse andrà alle nozze del figlio Luigi” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) In isolamento ad Arcore dopo la positività al Covid accertata il 2 settembre scorso, Silvio Berlusconi è risultato negativo al tampone a cui si era sottoposto alcuni giorni fa. Già lo scorso 29 settembre, a margine di una partita del Monza, l’amico Adriano Galliani aveva annunciato la notizia della prima negatività dell’ex premier ma non c’erano state conferme. Questa mattina l’annuncio da parte di fonti di Forza Italia: Berlusconi si è sottoposto a un nuovo test naso faringeo e se dovesse essere riscontrata ancora una volta la negatività al virus, non è escluso che possa partecipare al ricevimento privato per le nozze del figlio Luigi che si terrà questa sera nella villa di Macherio, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) In isolamento ad Arcore dopo la positività al Covid accertata il 2 settembre scorso,è risultatoala cui si era sottoposto alcuni giorni fa. Già lo scorso 29 settembre, a margine di una partita del Monza, l’amico Adriano Galliani aveva annunciato la notizia della prima negatività dell’ex premier ma non c’erano state conferme. Questa mattina l’annuncio da parte di fonti di Forza Italia:si è sottoposto a un nuovo test naso faringeo e se dovesse essere riscontrata ancora una volta la negatività al virus, non è escluso che possa partecipare al ricevimento privato per ledelLuigi che si terrà questa sera nella villa di Macherio, in ...

fattoquotidiano : Alla Camera tiene l’asse M5S-Pd-LeU per mandare in soffitta la legge approvata nel 2004, regnante Silvio Berlusconi… - acmilan : Happy Birthday, Silvio Berlusconi! ?? Buon compleanno, @berlusconi! ?? #SempreMilan - forza_italia : Buon compleanno, Presidente! Gli auguri a Silvio @Berlusconi di @Antonio_Tajani ?????? - infoitinterno : Coronavirus, Silvio Berlusconi negativo al test. Forse andrà alle nozze del figlio Luigi - infoitinterno : Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sposano oggi a Milano: “Il padre Silvio non sa ancora se ci… -