Silvio Berlusconi negativo al coronavirus, potrebbe partecipare al matrimonio del figlio Luigi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Silvio Berlusconi sembra ormai vicino alla guarigione dal coronavirus. L’ex Cavaliere era risultato positivo il 2 settembre, ma già da alcuni giorni pare sia tornato negativo al tampone. L’ultima analisi la attende in giornata, proprio nelle ore in cui il figlio Luigi si sposa con la storica fidanzata Federica Fumagalli. E l’ex Premier potrebbe, in caso di ulteriore negatività al tampone, già partecipare al matrimonio di suo figlio, terzogenito generato con Veronica Lario. E’ già polemica, però, sul possibile scoppio di un nuovo focolaio familiare e in molti chiedono prudenza al leader di Forza Italia. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020)sembra ormai vicino alla guarigione dal. L’ex Cavaliere era risultato positivo il 2 settembre, ma già da alcuni giorni pare sia tornatoal tampone. L’ultima analisi la attende in giornata, proprio nelle ore in cui ilsi sposa con la storica fidanzata Federica Fumagalli. E l’ex Premier, in caso di ulteriore negatività al tampone, giàaldi suo, terzogenito generato con Veronica Lario. E’ già polemica, però, sul possibile scoppio di un nuovo focolaio familiare e in molti chiedono prudenza al leader di Forza Italia.

