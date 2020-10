Sileri attacca il Cts in tv: 'È al servizio della politica non il contario, troppa burocrazia' (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Scontro tra governo e Comitato tecnico scientifico sulla gestione dell'emergenza Covid-19. Più correttamente: il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ieri sera in diretta al programma ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Scontro tra governo e Comitato tecnico scientifico sulla gestione dell'emergenza Covid-19. Più correttamente: il viceministroSalute, Pierpaolo, ieri sera in diretta al programma ...

Cts infuriato con Pierpaolo Sileri

Riunione straordinaria dei tecnici, dopo un giro di telefonate infuocate. Non è andato giù l'attacco frontale del viceministro ieri sera su La7. L'idea di rivolgersi a Conte per una presa di posizione ...

