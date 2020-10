Shopping col pancino per Chiara Ferragni che sceglie jeans e chiodo (Foto)

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Primocolperche ha scelto di indossarenero in pelle (). Così vestita ilnon si nota; anche sui social ha provato a mostrare il ventre arrotondato ma è davvero piccolissimo. Capelli legati,strappati, l’immancabilenero,esce di casa e si fa accompagnare da un amico e dall’autista in una gioielleria al centro di Milano.un bracciale, i paparazzi scattanosue i più attenti pensano che sia un regalo per Fedez. Sta per arrivare il compleanno del rapper e forse i paparazzi hanno già rovinato ...