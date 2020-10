Settimana del Pianeta Terra: alla scoperta del nostro patrimonio naturale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Settimana del Pianeta Terra: evento alla scoperta del nostro patrimonio naturale, dal 4 all’11 ottobre 2020. Un festival tutto dedicato alle meraviglie naturali, alla scoperta del nostro patrimonio geologico e per la promozione del turismo sostenibile di prossimità. Si tratta della Settimana del Pianeta Terra ed è il festival geoscientifico giunto quest’anno alla sua ottava … Leggi su viagginews (Di mercoledì 7 ottobre 2020)del: eventodel, dal 4 all’11 ottobre 2020. Un festival tutto dedicato alle meraviglie naturali,delgeologico e per la promozione del turismo sostenibile di prossimità. Si tratta delladeled è il festival geoscientifico giunto quest’annosua ottava …

MatteoRichetti : Ho passato ultima settimana di campagna elettorale a sostenere candidati del centro sinistra riformista senza Di Ma… - Agenzia_Ansa : Il #Nobel per la Medicina alla scoperta del virus dell'epatite C. Assegnato a Harvey J. Alter, Michael Houghton e C… - Agenzia_Ansa : Parte oggi e termina l'11 la settimana di sensibilizzazione voluta dal #governo per scaricare l'app #Immuni. ANSA a… - cpaler : RT @rtl1025: ?? Questa è la settimana Scarica #Immuni. Ne parliamo a #nonstopnews con il responsabile nazionale del settore Giovani @anaao_a… - Duttale : @RafAuriemma @RafAuriemma sta diventando un po' ridicolo... vorrebbe far passare la juve come quella che violato un… -

Ultime Notizie dalla rete : Settimana del La Settimana del Blog #130 | Il Blog di Beppe Grillo Blog di Beppe Grillo Covid, la mascherina va portata sempre con sé: indossata «in prossimità» di altre persone, maxi-multe da 400 a 1.000 euro

Mascherina obbligatoria, ma con una giusta dose di buonsenso. Slitterà di una settimana il Dpcm con le nuove norme per contrastare l'aumento della diffusione del Covid-19, ma la ...

Stagione degli uragani 2020: ormai è record

La stagione degli uragani atlantici 2020 è stata finora da record ed è molto probabile che stia per stabilirne dei nuovi. Considerato come stanno andando le cose, la probabilità che possa generare il ...

Mascherina obbligatoria, ma con una giusta dose di buonsenso. Slitterà di una settimana il Dpcm con le nuove norme per contrastare l'aumento della diffusione del Covid-19, ma la ...La stagione degli uragani atlantici 2020 è stata finora da record ed è molto probabile che stia per stabilirne dei nuovi. Considerato come stanno andando le cose, la probabilità che possa generare il ...