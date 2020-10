Sessa Aurunca | arrestato il fratello del boss dei “Muzzoni” | IL NOME

PupiaTv : Sessa Aurunca, arrestato il fratello del boss dei 'Muzzoni': era latitante da 15 anni - - cronacacaserta : Arrestato il fratello del boss Muzzoni: irreperibile da 15 anni - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Roma – Napoli (via Formia), dalle ore 15:55 traffico ferroviario tornato reg… - sudreporter : #salutementale, quasi 1 milione di italiani in sofferenze: le buone pratiche di #Parma e #SessaAurunca… - cronacacaserta : Padre disperato tenta suicidio: arrestato il figlio dalla Polizia -

Ultime Notizie dalla rete : Sessa Aurunca

NORBELLO, 7 OTTOBRE 2020 - Tanta voglia di riscatto dopo anni di anonimato. Una figura perfetta per i colori giallo blu quella incarnata dal trentenne campano Pasquale Vellucci, nuovo prospetto a disp ...Presentata a Roma la V edizione del rapporto Mafie nel Lazio. Individuati anche diversi personaggi che si erano rifugiati in provincia. Le inchieste principali per la Dia ...