Serie C: vince il Lecco, bene anche il Padova. Pareggio tra Potenza e Casertana (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si sono giocate anche le partite serali della terza giornata di Serie C. Questi i risultati di tutte le gare di oggi: Girone A Lucchese-Grosseto 0-2 Olbia-Pro Patria 0-1 Pistoiese-Pergolettese 1-1 Piacenza-Livorno 2-0 Albinoleffe-Pro Sesto 0-1 Carrarese-Pontedera 2-1 Lecco-Alessandria 2-1 Novara-Giana Erminio 2-1 Renate-Pro Vercelli 1-1 Girone B Matelica-Suditirol 1-1 Triestina-Modena 1-0 Carpi-Fano 0-0 Feralpisalò-Imolese 2-1 Padova-Mantova 3-1 Sambenedettese-Fermana 1-1 Virtus Verona-Legnago 0-0 Girone C Ternana-Palermo 0-0 Virtus Francavilla-Vibonese 2-2 Catania-Juve Stabia 1-0 Catanzaro-Paganese 1-0 Cavese-Bari 2-3 Turris-Viterbese 2-1 Potenza-Casertana 2-2 Classifica Girone A: Lecco 7, Carrarese 7, Novara 6, Renate 6, Grosseto 6, Como 6, ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si sono giocatele partite serali della terza giornata diC. Questi i risultati di tutte le gare di oggi: Girone A Lucchese-Grosseto 0-2 Olbia-Pro Patria 0-1 Pistoiese-Pergolettese 1-1 Piacenza-Livorno 2-0 Albinoleffe-Pro Sesto 0-1 Carrarese-Pontedera 2-1-Alessandria 2-1 Novara-Giana Erminio 2-1 Renate-Pro Vercelli 1-1 Girone B Matelica-Suditirol 1-1 Triestina-Modena 1-0 Carpi-Fano 0-0 Feralpisalò-Imolese 2-1-Mantova 3-1 Samdettese-Fermana 1-1 Virtus Verona-Legnago 0-0 Girone C Ternana-Palermo 0-0 Virtus Francavilla-Vibonese 2-2 Catania-Juve Stabia 1-0 Catanzaro-Paganese 1-0 Cavese-Bari 2-3 Turris-Viterbese 2-12-2 Classifica Girone A:7, Carrarese 7, Novara 6, Renate 6, Grosseto 6, Como 6, ...

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie C, Padova-Mantova 3-1: in goal l’ex Napoli Bifulco: Serie C, Pado… - Giusepp68494732 : @Giggi711 @tempoweb @aleaus81 Ma che posti meritate che fate schifo da sempre. Squadra barzelletta della serie a ch… - Speedroke : #netflix nettamente superiore a #DisneyPlus , ci sono troppe differenze tra film e serie tv , il confronto lo vince a mani basse netflix . - La_Prealpina : Pro Patria a segno a Olbia - sportli26181512 : Serie C: il Bari vince all'ultimo respiro! Pari per Carpi e Palermo, ok Catania: Serie C: il Bari vince all'ultimo… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie vince La Serie A vince a tavolino, il campionato non si tocca | il manifesto Il Manifesto Pallamano, Serie A 2020: Bolzano vince ancora, al Conversano il derby pugliese

Turno infrasettimanale nella Serie A di pallamano maschile 2020 che ha messo in archivio la sesta giornata, dove si è confermato il Bolzano al comando della classifica, a seguito del successo per 27-2 ...

Serie C, pari tra Matelica e Sudtirol. Testa a testa tra Carrarese e Lecco

Si è conclusa da poco la terza giornata di Serie C. Ecco tutti i risultati di questo turno tra conferme e sorprese al vertice. Si rilancia il Grosseto che passa sul campo della Lucchese. Torna in zona ...

Turno infrasettimanale nella Serie A di pallamano maschile 2020 che ha messo in archivio la sesta giornata, dove si è confermato il Bolzano al comando della classifica, a seguito del successo per 27-2 ...Si è conclusa da poco la terza giornata di Serie C. Ecco tutti i risultati di questo turno tra conferme e sorprese al vertice. Si rilancia il Grosseto che passa sul campo della Lucchese. Torna in zona ...