Serie C, il programma della terza giornata. Si gioca oggi, Ternana-Palermo big-match (Di mercoledì 7 ottobre 2020) oggi è prevista la terza giornata di Serie C. In campo tutti i gironi, ma il big match è nel raggruppamento meridionale dove è in programma Ternana-Palermo. Ecco il programma completo. GIRONE A ALBINOLEFFE – PRO SESTO Ore 20.45 CARRARESE – PONTEDERA Ore 20.45 LECCO – ALESSANDRIA Ore 20.45 LUCCHESE – GROSSETO Ore 18.30 NOVARA – GIANA ERMINIO Ore 20.45 OLBIA – PRO PATRIA Ore 18.30 PIACENZA – LIVORNO Ore 20.30 PISTOIESE – PERGOLETTESE Ore 18.30 RENATE – PRO VERCELLI Ore 20.45 GIRONE B CARPI – A.J. FANO Ore 18.30 FERALPISALÒ – IMOLESE Ore 18.30 MATELICA – SUDTIROL Ore ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 ottobre 2020)è prevista ladiC. In campo tutti i gironi, ma il bigè nel raggruppamento meridionale dove è in. Ecco ilcompleto. GIRONE A ALBINOLEFFE – PRO SESTO Ore 20.45 CARRARESE – PONTEDERA Ore 20.45 LECCO – ALESSANDRIA Ore 20.45 LUCCHESE – GROSSETO Ore 18.30 NOVARA – GIANA ERMINIO Ore 20.45 OLBIA – PRO PATRIA Ore 18.30 PIACENZA – LIVORNO Ore 20.30 PISTOIESE – PERGOLETTESE Ore 18.30 RENATE – PRO VERCELLI Ore 20.45 GIRONE B CARPI – A.J. FANO Ore 18.30 FERALPISALÒ – IMOLESE Ore 18.30 MATELICA – SUDTIROL Ore ...

La guida tv quotidiana con i programmi della prima serata sui canali in chiaro tra calcio, serie tv, attualità e reality show. Per consultare le nostre guide tv quotidiane. Prima di entrare nel ...

Soprattutto perché il prossimo impegno della Serie A vede in programma il Derby con l’Inter di Antonio Conte, reduce dall’uno a uno con la Lazio all’Olimpico. Il Milan si ferma a punteggio pieno, un b ...

