Serie A, il coronavirus fa paura: due ipotesi per finire il campionato (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Covid-19 mette paura alla Serie A e al regolamentare svolgimento del campionato 2020-21. Non solo il caso del Genoa, ma anche il noto episodio che ha visto, di fatto, saltare il big match Juventus-Napoli della terza giornata.Dopo gli ultimi casi si torna a pensare ad alcuni modi alternativi per concludere il campionato in caso di emergenza. L'obiettivo è quello di salvare il calcio e allo stesso tempo di garantire le 380 partite di un campionato regolare per adempiere ai contratti sottoscritti con le emittenti televisive.Serie A: le ipotesi per finire il campionatocaption id="attachment 1024457" align="alignnone" width="525" tifosi Tardini (Getty Images)/captionCome scrive Sportmediaset, che cita il Corriere dello Sport, ...

