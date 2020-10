Serie A | anticipi e posticipi dalla 5a alla 16a giornata

forumJuventus : ?? Juve, anticipi e posticipi fino al 6/1/2021 Il quadro completo con i palinsesti TV ???? - StraNotizie : Serie A, anticipi e posticipi fino al 6 gennaio: Milan-Juventus alla Befana - SportRepubblica : Serie A, anticipi e posticipi fino al 6 gennaio: Milan-Juventus alla Befana - LucianoQuaranta : RT @sscnapoli: ?? | Anticipi e posticipi fino alla 16^ giornata di @SerieA ?? - aifosatir : RT @juventusfc: Gli anticipi e i posticipi della @SerieA fino alla sedicesima giornata - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie anticipi

Sky Sport

VicenzaCappelletti D. 03/10/2020 1 - 1 PordenoneDiaw D. Serie A Serie A. Gli anticipi ed i posticipi dalla 5a alla 16a giornata 07 Ottobre 2020 alle 21:34 Coppe Andata Coppa Eccellenza, il Paternicum ...Bologna, 7 ottobre 2020 – Nel giorno in cui il Bologna torna al lavoro a Casteldebole, senza i Nazionali e con un Paz e un Calabresi – seppur solo in parte col gruppo – in più, la Lega ha comunicato ...