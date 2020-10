juventusfc : Gli anticipi e i posticipi della @SerieA fino alla sedicesima giornata - - sscnapoli : ?? | Anticipi e posticipi fino alla 16^ giornata di @SerieA ?? - GoalItalia : ?? Milan-Juve nella serata dell'Epifania ?? L'Atalanta sfida la Juve di mercoledì alle 18.30 ?? Napoli-Roma di domenic… - FirenzePost : Serie A: anticipi e posticipi dalla 5A alla 16A giornata. Fiorentina: tutti gli orari - 77_tomoha : RT @juventusfc: Gli anticipi e i posticipi della @SerieA fino alla sedicesima giornata - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie anticipi

Sky Sport

MILANO – La Lega di Serie A ha reso noti gli anticipi e i posticipi dalla 5a alla 16esima giornata del campionato 2020-2021. Italia a valanga sulla Moldavia: 6-0. Applausi per Biraghi e Bonaventura.Per i ragazzi di mister Emanuele Troise non è stato sufficiente un primo tempo tenace per strappare punti importanti allo stadio Euganeo di Padova. Una partenza ...