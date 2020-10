Sente fitte forti al basso ventre | 12 medici le tirano fuori 60 chili di…

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Per rimuovere un tumore ovarico grande quanto un individuo adulto ci sono voluti 12 chirurghi e 5 ore di sala operatoria. la donna non riusciva più a camminare a causa dell’escrescenza. Al Danbury Hospital, nello Stato americano del Connecticut (Stati Uniti) è avvenuta un’operazione record che ha per protagonista una donna affetta da tumore ovarico. L’escrescenza aveva continuato a crescere a dismisura assumendo delle dimensioni incredibili che avevano inevitabilmente compromesso il tenore di vita della paziente. Dopo le visite di routine e una fase di consultazione, ihanno deciso di operare la donna con tutte le precauzioni del caso. 12 chirurghi e 5 ore di sala operatoria Sono stati necessari 12 chirurghi e ben 5 ore di sala operatoria per portare a termine il delicatissimo intervento. Il tumore aveva iniziato a ...

Per rimuovere un tumore ovarico grande quanto un individuo adulto ci sono voluti 12 chirurghi e 5 ore di sala operatoria. la donna non riusciva più a camminare a causa dell'escrescenza.