Selvaggia Lucarelli, la denuncia: 'Pipì su una mia foto, lo squallore di una pagina che ha condiviso il video per 2mila euro' (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Attacco senza precedenti a sul web. 'Oggi - scrive la giornalista sui suoi profili social - una pagina da due milioni e mezzo di utenti ha pubblicato il video di un tizio, ha 25 000 follower, che fa ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Attacco senza precedenti a sul web. 'Oggi - scrive la giornalista sui suoi profili social - unada due milioni e mezzo di utenti ha pubblicato ildi un tizio, ha 25 000 follower, che fa ...

igoriezzi : Se fosse stato per il Fatto o per pseudogiornsliste come Selvaggia Lucarelli, oggi questo ospedale non ci sarebbe.… - LegaSalvini : SELVAGGIA LUCARELLI TWITTA SUL DOTTORE MORTO. 'ACCECATA DALL'ODIO PER SALVINI', L'IRA DELLA CISL MEDICI LAZIO - SirDistruggere : Le minacce di Flavio Briatore a suo figlio Falco quando va male a scuola (dall’intervista rilasciata oggi a Selvagg… - vincenzorenda8 : Quindi selvaggia lucarelli ha il fidanzato bono e giovane e che sa cucinare #esempremezzogiorno - stelvio67 : RT @il_cupo: Selvaggia Lucarelli, 'duemila euro per farle pipì addosso': violenza inaudita, gesto osceno in stazione ???????? si incaxxa che ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Lucarelli Selvaggia Lucarelli, "duemila euro per farle pipì addosso": violenza inaudita, gesto osceno in stazione Liberoquotidiano.it Selvaggia Lucarelli, la denuncia: «Pipì su una mia foto, lo squallore di una pagina che ha condiviso il video per 2mila euro»

Attacco senza precedenti a Selvaggia Lucarelli sul web. «Oggi - scrive la giornalista sui suoi profili social - una pagina da due milioni e mezzo di utenti ha pubblicato il video di un ...

Gabriel Garko accusato di guadagnare dal coming out: la sua reazione

Il coming out di Gabriel Garko durante una puntata del GF Vip è stato forse -quantomeno finora- il momento più forte di questa edizione del reality. Alcuni fin dall’inizio hanno però criticato il modo ...

Attacco senza precedenti a Selvaggia Lucarelli sul web. «Oggi - scrive la giornalista sui suoi profili social - una pagina da due milioni e mezzo di utenti ha pubblicato il video di un ...Il coming out di Gabriel Garko durante una puntata del GF Vip è stato forse -quantomeno finora- il momento più forte di questa edizione del reality. Alcuni fin dall’inizio hanno però criticato il modo ...