Sei corde nella leggenda. L'ultimo re della chitarra che rivoluzionò il rock

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Paolo Giordano Era da tempo malato di tumore. Tra i più influenti di sempre, inventò lo stile "tapping" Allora se ne è andato anche lui, uno dei chitarristi più grandi di sempre, uno dei pochi ad aver portato lafuori dalfin dentro il virtuosismo più puro. Eddie Van Halen, che è morto ieri a Santa Monica in California ad appena 65 anni, è stato il Modiglianisei, uno degli ultimi ad aver creato uno stile unico, personale, difficilmente imitabile senza aver studiato e ristudiato, senza aver fatto migliaia di ore di pratica. Altro che l'autotune e i magheggi con le app da uno smartphone che oggi trasformano chiunque in un fenomeno. Aveva un cancro, Eddie Van Halen, un cancro che si portava avanti da anni, prima alla lingua, poi al collo ...

MarSco1979 : @RadioFrecciaOf Un grandissimo della sei corde. R.I.P. - NuovoNickname : RT @Vrum83: Con la tua sei corde farai tremare le colonne del cielo. - Vrum83 : Con la tua sei corde farai tremare le colonne del cielo. - dragonlord71 : @SkyTG24 Un grande che se ne va. Un Innovatore delle sei corde. Mito. Grazie di tutto. - Mostly_Harml3ss : Buon riposo Eddie. Le leggende vivono per sempre. Hai cambiato non solo la musica, ma la cultura di un'epoca. Icona… -

Ultime Notizie dalla rete : Sei corde

Eddie Van Halen, che è morto ieri a Santa Monica in California ad appena 65 anni, è stato il Modigliani della sei corde, uno degli ultimi ad aver creato uno stile unico, personale, difficilmente imita ...Recensione - Per fortuna siamo i buoni - 05/10/2020 Un disco che racchiude 35 anni di carriera attorno le sei corde: bella esperienza d'ascolto, eterogenea ma al tempo stesso univoca.Con Eddie van Halen scompare l'inventore del suono della chitarra elettrica rock degli anni 80. I nomi importanti per la sei corde di quel decennio sono tanti, ma è con van Halen e la sua "Eruption" c ...