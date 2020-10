Scuola senza insegnanti ad orario ridotto, lettera dei sindaci di Arese, Baranzate, Bollate, Novate e Solaro (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Mancano insegnanti a Scuola, continua l’orario ridotto e anche i sindaci della zona chiedono interventi ai vertici regionali e nazionali. I sindaci di Arese, Baranzate, Bollate, Novate Milanese, Solaro e di altri comuni del circondario hanno scritto una lettera al ministro dell’Istruzione, al direttore generale dell’Ufficio scolastico Regionale e al dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale. “Dopo … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Mancano, continua l’e anche idella zona chiedono interventi ai vertici regionali e nazionali. IdiMilanese,e di altri comuni del circondario hanno scritto unaal ministro dell’Istruzione, al direttore generale dell’Ufficio scolastico Regionale e al dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale. “Dopo … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

myrtamerlino : Germano e Loredana raccontano a #lariachetira che non hanno visto un euro della #cassaintegrazione. Ma dove sono qu… - Nalix83 : RT @Natizevi: Mio figlio è a casa per “moccio”. Senza febbre la pediatra non prescrive tampone, io sono a casa con lui da sabato e fino all… - laura_lavespa : RT @Natizevi: Mio figlio è a casa per “moccio”. Senza febbre la pediatra non prescrive tampone, io sono a casa con lui da sabato e fino all… - adrianoronconi : RT @Natizevi: Mio figlio è a casa per “moccio”. Senza febbre la pediatra non prescrive tampone, io sono a casa con lui da sabato e fino all… - talk2miano : RT @Natizevi: Mio figlio è a casa per “moccio”. Senza febbre la pediatra non prescrive tampone, io sono a casa con lui da sabato e fino all… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola senza Scuola Senza, Senza Scuola Unione Monregalese Scuola valdostana nella baraonda per il covid-19

Una situazione davvero caotica che ha trasformato la scuola valdostana in un baraonda senza precedenti. I genitori non sanno più a che santo votarsi per avere informazioni certe sulla situazione.

Seimila cattedre assegnate su oltre diecimila

Si continua a lavorare senza sosta intanto negli uffici ... com’è stato comunicato ieri alle scuole - spiega Massimiliano Sambruna, Cisl Scuola –. I posti che resteranno vacanti torneranno alle scuole ...

Da domani i vaccini saranno distribuiti in farmacia a medici e pediatri insieme ai test sierologici anticovid

Da domani, giovedì 8 ottobre, vaccini influenzali in farmacia a disposizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per la partenza della campagna vaccinale nella Provincia di ...

Una situazione davvero caotica che ha trasformato la scuola valdostana in un baraonda senza precedenti. I genitori non sanno più a che santo votarsi per avere informazioni certe sulla situazione.Si continua a lavorare senza sosta intanto negli uffici ... com’è stato comunicato ieri alle scuole - spiega Massimiliano Sambruna, Cisl Scuola –. I posti che resteranno vacanti torneranno alle scuole ...Da domani, giovedì 8 ottobre, vaccini influenzali in farmacia a disposizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per la partenza della campagna vaccinale nella Provincia di ...