Scuola news | mobilitazione dei precari il 14 ottobre | sindacati | «No a concorsi in emergenza»

repubblica : Nazionale, Mancini replica al ministro Speranza: 'Lo sport è un diritto come la scuola' - ilfoglio_it : I giudici di Lussemburgo hanno stabilito che l'Ungheria ha infranto le disposizioni della Carta dei diritti fondame… - capuanogio : “Meno calcio e più scuola” è il manifesto della demagogia e della banalità. A spese di un settore economico che tor… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Covid, tamponi rapidi a scuola: 15 studenti positivi - maurizio1999 : RT @granmartello: Ah e mentre cercate gli untori nella 'movida' o nei giovinastri a pascolo notturno, sappiate che pargoli e pargoletti a s… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola news

Nel primo caso un alunno che frequenta la scuola elementare è risultato positivo al coronavirus. La sua classe è stata messa in isolamento fiduciario in attesa dell’esito dei tamponi. Per precauzione, ...I kit didattici sui temi prioritari legati al Consumo di suolo e Aree Protette ed a Cambiamento climatico e Aree Protette sono suddivisi per le 3 fasce scolastiche: Scuola materna e Scuola primaria ...