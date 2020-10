Scompenso cardiaco: il ricovero ospedaliero triplica il rischio di morte (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Lo ‘Scompenso cardiaco’ o ‘insufficienza cardiaca’ è uno dei big killer della cardiologia. In Italia si stimano più di 1 milione di pazienti, 5,7 milioni negli USA e 15 milioni in Europa. La prevalenza della malattia aumenta di circa il 2% per ogni decade di età sino a raggiungere almeno il 10% nei pazienti over 70. Lo Scompenso cardiaco cronico è gravato da un elevato tasso di mortalità: oltre il 25% muore entro un anno dalla diagnosi e circa la metà entro 5 anni ed è stato stimato che ogni ricovero ospedaliero correlato allo Scompenso triplichi il rischio di morte entro 12 mesi. Ne hanno parlato esperti e diretti interessati nel 6° incontro nazionale ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Lo ‘’ o ‘insufficienza cardiaca’ è uno dei big killer della cardiologia. In Italia si stimano più di 1 milione di pazienti, 5,7 milioni negli USA e 15 milioni in Europa. La prevalenza della malattia aumenta di circa il 2% per ogni decade di età sino a raggiungere almeno il 10% nei pazienti over 70. Locronico è gravato da un elevato tasso di mortalità: oltre il 25% muore entro un anno dalla diagnosi e circa la metà entro 5 anni ed è stato stimato che ognicorrelato allotriplichi ildientro 12 mesi. Ne hanno parlato esperti e diretti interessati nel 6° incontro nazionale ...

L’alleanza per la vita dei dispositivi medici, il cui utilizzo è astato rallentato, se non fermato, dal Covid 19, a fianco dei pazienti nella riconquista della normalità. Le testimonianze delle Associ ...

Il prof. Fedele: «Guai a sottovalutare le patologie cardiache durante la pandemia»

Il congresso " Nel cuore di ...Roma" del 9 e 10 ottobre vede riuniti specialisti cardiologi e non, per un confronto e un approfondimento sulla fisiopatologia, sulle ...

