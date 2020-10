Scienza, premio Nobel dichiara: “Sono esistiti altri universi prima del Big Bang” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il professor Sir Roger, premio Nobel, sostiene che diversi universi sono esistiti prima del Big Bang e le prove si possono osservare ancora oggi Un universo esisteva prima del Big Bang e lo si può vedere ancora oggi, ha affermato un fisico premio Nobel. Sir Roger Penrose, che ha vinto l’onorificenza per il suo lavoro … L'articolo Scienza, premio Nobel dichiara: “Sono esistiti altri universi prima del Big Bang” Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il professor Sir Roger,, sostiene che diversisonodel Big Bang e le prove si possono osservare ancora oggi Un universo esistevadel Big Bang e lo si può vedere ancora oggi, ha affermato un fisico. Sir Roger Penrose, che ha vinto l’onorificenza per il suo lavoro … L'articolo: “Sonodel Big Bang” Curiosauro.

elenabonetti : Andrea Ghez ha vinto oggi il premio Nobel per la Fisica per le sue ricerche sui buchi neri, il quarto conferito ad… - Skittygoa : RT @beabri: “Spero di ispirare altre giovani donne a dedicarsi a questo campo del sapere. La fisica è uno studio che può regalare così tant… - ComitatoPiero : RT @beabri: “Spero di ispirare altre giovani donne a dedicarsi a questo campo del sapere. La fisica è uno studio che può regalare così tant… - walterwhiteITA : Perché Crispr ha fatto vincere a due scienziate il premio Nobel per la chimica - mariaritaspada : RT @Radio3tweet: Un premio con una forte connotazione astrofisica, che vede tra i protagonisti uno dei collaboratori di Stephen Hawking e l… -