Scherzo a Maria Teresa Ruta: Guenda e Pierpaolo a letto insieme, Gregoraci furiosa (VIDEO) (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Divertentissimo Scherzo al Grande Fratello Vip con protagonista Maria Teresa Ruta alle prese con una "follia" della figlia Guenda Goria tra le quattro pareti della Casa del Grande Fratello Vip. Sembrava un pomeriggio sereno ed a tratti noioso… fino a quando si sentono arrivare delle urla dalla camera da letto arancione.

Romanito_21 : RT @Iperborea_: Zelletta che critica questa meraviglia di scherzo trash e non crede alla reazione di Maria Teresa ?? #GFVIP - emmafilippiii : RT @GreenPurplex: Lo scherzo in breve: -Autori: Tommaso e Oppini -Attori: Pierpaolo e Guenda -Complice: Elisabetta -Vittima: Maria Teresa… - x_wallflower_ : RT @fvnzioniamo: enock: il mio scherzo è riuscito meglio di questo a maria teresa zelletta: ma quale? contessa: quando l’hai fatto? aiuto… - coppolap03 : RT @oocgfvip5: La finte lite (scherzo a MTR) tra Elisabetta, Pierpaolo e Guenda davanti a Maria Teresa Ruta che trova la figlia nel letto c… - harolds_muffin : RT @5Alessia: SCHERZO TIME: GUENDA: “MAMMA OGGI PIERPAOLO MI GUARDAVA IN MODO PARTICOLARE. È CARINO.” MARIA TERESA: “NON TI AZZARDARE, FA… -

Pierpaolo Pretelli e Guenda Goria a letto insieme

"Non mi sembra una cosa normale, io e te non abbiamo mai dormito insieme. Non mi devi più rompere le pa**e in puntata. Tu Pierpaolo, dell'amicizia speciale non mi frega più un ca**o". Elisabettta Greg ...

