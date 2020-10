Scatta da domani l’obbligo di mascherina all’aperto

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Con la firma di Conte arriva il quando: l’obbligo di indossare laanche all’aperto – salvo se ci si trova in luoghi isolati o se si pratica attività sportiva – entra in vigore a partire da. L’aumento dei casi di coronavirus che l’Italia sta registrando – seppure in misura minore rispetto agli altri paesi europei – richiede le mascherine obbligatorie anche nei luoghi aperti ed è questa la principale novità del Dpcm che entrerà in vigore a partire da, 8 ottobre 2020. LEGGI ANCHE >>> Mascherine obbligatorie quando si incontrano non conviventi Si allunga la lista dei paesi da cui è obbligatorio il tampone Nel nuovo Dpcm il governo insieme al Comitato tecnico-scientifico hanno deciso di allungare la lista dei paesi ...

