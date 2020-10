Scarcerato su cauzione l' agente che ha ucciso George Floyd

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Derek Chauvin, il poliziotto accusato di averl’afroamericano, è statodietro.L’omicidio per soffocamento nel corso di un controllo per settimane ha scatenato proteste in tutti gli Stati Uniti e anche all’estero. L’, detenuto in isolamento nel carcere di massima sicurezza di Oak Park Heights, Minnesota, in attesa del processo, ha ottenuto la libertà sudietro il pagamento di un milione di dollari.