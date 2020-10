Sardegna, Solinas proroga ordinanza su test ingresso, si attende la decisione del Tar (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L'ordinanza è già oggetto di un ricorso presentato dal Governo sul quale il Tar Sardegna formulerà il giudizio di merito. L'efficacia delle norme sui test è al momento sospesa sempre per decisione del tribunale amministrativo Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L'è già oggetto di un ricorso presentato dal Governo sul quale il Tarformulerà il giudizio di merito. L'efficacia delle norme suiè al momento sospesa sempre perdel tribunale amministrativo

