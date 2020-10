Sanremo 2020, parla Amadeus e si rivolge ai giovani: “Vi faccio i complimenti, il percorso verso l’Ariston inizia proprio da voI” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Un vero e proprio record, 961 canzoni presentate con relativi video”. Lo dice in un video postato su Instagram il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, Amadeus, commentando l’arrivo sul suo tavolo di 961 domande per la partecipazione a Sanremo giovani. “Adesso il compito difficile ma affascinante, da parte della commissione musicale da me rappresentata, è quello di selezionare sessanta canzoni che avremo modo di ascoltare dal vivo il 19 e il 20 ottobre qui a Roma”. “Vi faccio i complimenti – prosegue Amadeus rivolgendosi ai candidati – un lavoro straordinario e un grande in bocca al lupo. Mi auguro di potervi incontrare il 19 e il 20 ottobre perché da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Un vero erecord, 961 canzoni presentate con relativi video”. Lo dice in un video postato su Instagram il direttore artistico e conduttore del Festival di, commentando l’arrivo sul suo tavolo di 961 domande per la partecipazione a. “Adesso il compito difficile ma affascinante, da parte della commissione musicale da me rappresentata, è quello di selezionare sessanta canzoni che avremo modo di ascoltare dal vivo il 19 e il 20 ottobre qui a Roma”. “Vi– proseguendosi ai candidati – un lavoro straordinario e un grande in bocca al lupo. Mi auguro di potervi incontrare il 19 e il 20 ottobre perché da ...

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2020 Sanremo 2020, parla Amadeus e si rivolge ai giovani: “Vi faccio i complimenti, il percorso verso… Il Fatto Quotidiano Sanremo giovani è record iscrizioni: 961 ammessi per la prossima edizione

Le semifinali in diretta nelle cinque puntate del 29 ottobre e 5, 12, 19 e 26 novembre su RaiUno. Il 17 dicembre poi la finale che decreterà 6 degli 8 ...

