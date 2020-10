Sandra Oh star di Umma, film horror prodotto da Sam Raimi (Di giovedì 8 ottobre 2020) L'attrice Sandra Oh sarà la protagonista del nuovo film horror Umma e tra i produttori c'è anche Sam Raimi. Sandra Oh sarà la protagonista dell'horror a tinte sovrannaturali intitolato Umma, un progetto che la vede impegnata anche come produttrice esecutiva in collaborazione con Sam Raimi. Il lungometraggio sarà inoltre distribuito da Stage 6 films, di proprietà di Sony Pictures. Iris K. Shim scriverà la sceneggiatura del film Umma, che la vedrà impegnato anche come regista, firmando quindi il proprio esordio alla regia di un film di finzione. Il lungometraggio sarà il primo film scritto, diretto e ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 ottobre 2020) L'attriceOh sarà la protagonista del nuovoe tra i produttori c'è anche SamOh sarà la protagonista dell'a tinte sovrannaturali intitolato, un progetto che la vede impegnata anche come produttrice esecutiva in collaborazione con Sam. Il lungometraggio sarà inoltre distribuito da Stage 6s, di proprietà di Sony Pictures. Iris K. Shim scriverà la sceneggiatura del, che la vedrà impegnato anche come regista, firmando quindi il proprio esordio alla regia di undi finzione. Il lungometraggio sarà il primoscritto, diretto e ...

cholansia_ : @Sandra_SheMoves Anche un normale mal di testa se non passa diventa insopportabile! “I dolori veri sono altri”? Ma… - BrendaPress : @HiSandraOh @IamSandraOh @peopleschoice Sandra oh na Categoria The Drama Tv Star - sea_star_red : @Sandra_SheMoves @Chicca_colors La penso come te ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Sandra star Sandra Oh star di Umma, film horror prodotto da Sam Raimi Movieplayer.it Covid, il Consiglio dei ministri proroga lo stato d'emergenza fino al 31 gennaio | Obbligatorie le mascherine all'aperto

Andranno indossate sempre anche al chiuso, tranne in casa. Fanno eccezione i bambini sotto i sei anni, chi fa attività motoria e i soggetti con patologie e disabilità non compatibili ...

Intel Alder Lake-S approda su Sandra: processore a 10nm con 16 core

Negli ultimi giorni le notizie e le indiscrezioni sui processori desktop Intel si sono sprecate, partendo dagli "imminenti" Rocket Lake-S posticipati però in primavera, arrivando ai più lontani Meteor ...

Andranno indossate sempre anche al chiuso, tranne in casa. Fanno eccezione i bambini sotto i sei anni, chi fa attività motoria e i soggetti con patologie e disabilità non compatibili ...Negli ultimi giorni le notizie e le indiscrezioni sui processori desktop Intel si sono sprecate, partendo dagli "imminenti" Rocket Lake-S posticipati però in primavera, arrivando ai più lontani Meteor ...