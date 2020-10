Sanatoria lavoro nero: tutti gli adempimenti Inps entro l’11 ottobre (Di mercoledì 7 ottobre 2020) entro il prossimo 11 ottobre pioggia di adempimenti per chi ha presentato domanda di regolarizzazione dei rapporti di lavoro ai sensi del Decreto Rilancio: quella che informalmente riconosciamo come Sanatoria lavoro nero per colf, badanti e braccianti. A stabilirlo l’Inps con circolare n. 101 dell’11 settembre 2020, con cui l’Istituto ha definito le operazioni cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato istanza di emersione, riguardante i periodi di paga decorrenti dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio” D.l. n. 34/2020). Proprio il Decreto n. 34, ricordiamolo, ha concesso ad alcuni settori produttivi (non tutti) la possibilità di ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 7 ottobre 2020)il prossimo 11pioggia diper chi ha presentato domanda di regolarizzazione dei rapporti diai sensi del Decreto Rilancio: quella che informalmente riconosciamo comeper colf, badanti e braccianti. A stabilirlo l’con circolare n. 101 dell’11 settembre 2020, con cui l’Istituto ha definito le operazioni cui sono tenuti i datori diche hanno presentato istanza di emersione, riguardante i periodi di paga decorrenti dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio” D.l. n. 34/2020). Proprio il Decreto n. 34, ricordiamolo, ha concesso ad alcuni settori produttivi (non) la possibilità di ...

mariate29877567 : @DdeNittis @fabioxdistefano Quindi sparirà per magia ogni problema di razzismo ? Spariranno dalle strade e dagli ac… - lauzi_marco : RT @GMnotizie: 'Il flop della sanatoria dei migranti voluta dalla Bellanova'. Attuata sotto il ricatto delle dimissioni del ministro, la ma… - albtali : RT @PensionieLavoro: Come prevedibile e ora confermato dai dati ufficiali, la 'sanatoria' recentemente voluta dal governo non si è rivelata… - LavoroNewsfeed : RT @PensionieLavoro: Come prevedibile e ora confermato dai dati ufficiali, la 'sanatoria' recentemente voluta dal governo non si è rivelata… - PensionieLavoro : Come prevedibile e ora confermato dai dati ufficiali, la 'sanatoria' recentemente voluta dal governo non si è rivel… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanatoria lavoro Sanatoria lavoro nero: tutti gli adempimenti Inps entro l’11 ottobre LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi Sanatoria lavoro nero: tutti gli adempimenti Inps entro l’11 ottobre

Entro il prossimo 11 ottobre pioggia di adempimenti per chi ha presentato domanda di regolarizzazione dei rapporti di lavoro ai sensi del Decreto Rilancio: quella che informalmente riconosciamo come ...

Tettoie e pergolati: il TAR interviene sul titolo edilizio, sanatoria e ordine di demolizione

Tettoie, croce e delizia degli addetti ai lavori. Il sottile filo tra "nuova costruzione" o "mera pertinenza" è stato chiarito in questi anni da vari interventi giuridici. Ma come ci si deve comportar ...

SCUOLA/ Se i partiti ritardano i concorsi per puntare sulle sanatorie

Perché ogni volta che bisogna assumere dei docenti si scatena la bagarre? Ecco perché il caos concorsi divide le forze politiche ...

Entro il prossimo 11 ottobre pioggia di adempimenti per chi ha presentato domanda di regolarizzazione dei rapporti di lavoro ai sensi del Decreto Rilancio: quella che informalmente riconosciamo come ...Tettoie, croce e delizia degli addetti ai lavori. Il sottile filo tra "nuova costruzione" o "mera pertinenza" è stato chiarito in questi anni da vari interventi giuridici. Ma come ci si deve comportar ...Perché ogni volta che bisogna assumere dei docenti si scatena la bagarre? Ecco perché il caos concorsi divide le forze politiche ...