Sanatoria lavoro nero: cosa fare entro l'11 ottobre

Scadono il prossimo 11 ottobre i termini degli adempimenti Inps per le domande di regolarizzazione dei rapporti di lavoro ai sensi del Decreto Rilancio, ovvero la Sanatoria per colf, badanti e braccianti. A stabilirlo l'Inps con la circolare n. 101/2020, con cui l'Istituto ha definito le operazioni cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato istanza di emersione, riguardante i periodi di paga decorrenti dal 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Decreto Rilancio. Ricordiamo che il Decreto ha concesso ad alcuni settori produttivi la possibilità di regolarizzare i rapporti di lavoro attivati con cittadini italiani, comunitari o extra-comunitari già presenti sul territorio nazionale. La procedura di regolarizzazione tuttavia, non è istantanea.

