Salvini riparte da razzismo e fake news: 'Il governo ha varato un decreto pro-scafisti' (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Quali sono i suoi argomenti? Odio, anzitutto contro i migranti e gli stranieri, meglio se neri e musulmani. Poi il partito degli evasori incantato dalla pace fiscale e il partito dei furbi alla caccia ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Quali sono i suoi argomenti? Odio, anzitutto contro i migranti e gli stranieri, meglio se neri e musulmani. Poi il partito degli evasori incantato dalla pace fiscale e il partito dei furbi alla caccia ...

L'esponente dell'estrema destra xenofoba a Porta a Porta: "Questo decreto rischia di portarci indietro spargendo centinaia di milioni di euro per profughi finti" ...

Così Matteo Salvini, ospite di 'Stasera Italia', su Rete 4, parlando del tema dei vaccini influenzali e della difficoltà a reperirli. E sulle modifiche ai decreti Sicurezza, "riparte la… Leggi ...

