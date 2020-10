Sabrina Salerno oggi ancora più bella, selfie in palestra pazzesco: per lei gli anni scorrono al contrario (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Su Instagram un nuovo scatto strepitoso di Sabrina Salerno, cantante, showgirl e attrice genovese, molto amata dal grande pubblico, soprattutto da quello maschile. La splendida 52enne ha pubblicato una foto che la mostra nel mezzo di una pausa in palestra. Completino sportivo favoloso che valorizza il fisico atomico dell’artista, sbocciata negli anni ’80, che fa invidia a qualsiasi ventenne. È pazzesca, un selfie dall’alto che ha fatto venire il capogiro ai followers. leggi anche l’articolo —> Federica Panicucci Instagram, superlativa la foto in camerino: delizioso gioco di gambe Sabrina Salerno oggi ancora più bella, selfie in ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Su Instagram un nuovo scatto strepitoso di, cantante, showgirl e attrice genovese, molto amata dal grande pubblico, soprattutto da quello maschile. La splendida 52enne ha pubblicato una foto che la mostra nel mezzo di una pausa in. Completino sportivo favoloso che valorizza il fisico atomico dell’artista, sbocciata negli’80, che fa invidia a qualsiasi ventenne. È pazzesca, undall’alto che ha fatto venire il capogiro ai followers. leggi anche l’articolo —> Federica Panicucci Instagram, superlativa la foto in camerino: delizioso gioco di gambepiùin ...

Ultime Notizie dalla rete : Sabrina Salerno Sabrina Salerno e Jo Squillo a Name That Tune per cantare Siamo Donne, di nuovo insieme dopo 30 anni (video)

L’arrivo di Sabrina Salerno e Jo Squillo a Name That Tune, il format di Enrico Papi in onda su TV8, è stata una sorpresa esplosiva. La coppia di artiste, infatti, si era resa famosa nel 1991 con il br ...

Paola Barale divina in mini a Name That Tune. Jo Squillo e Sabrina Salerno messe da parte

E dopo una lunga battaglia a colpi di stile, è ancora lei che si aggiudica lo scettro di più bella della serata, battendo rivali di tutto conto come Jo Squillo e Sabrina Salerno. Senza contare ...

