Roma, si sente male sulla Metro A e muore sulla banchina: chiusa la stazione Ponte Lungo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ha avuto un malore mentre si trovava a bordo del treno, all’altezza della stazione di Ponte Lungo. Immediatamente è stato soccorso sulla banchina, dove il personale del 118 ha provato a rianimarlo, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. E’ successo questo mattina a Roma, intorno alle 11:20. L’uomo si trovava nella tratta in direzione Anagnina. Arrivato quasi alla fermati di Ponte Lungo si è accasciato a terra. I sanitari hanno accertato che si è trattato di un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo: nonostante il rapido intervento, il cuore ha ceduto. per consentire i soccorsi Atac ha inizialmente rallentato le corse, poi ha interrotto la linea nella tratta tratta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ha avuto un malore mentre si trovava a bordo del treno, all’altezza delladi. Immediatamente è stato soccorso, dove il personale del 118 ha provato a rianimarlo, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. E’ successo questo mattina a, intorno alle 11:20. L’uomo si trovava nella tratta in direzione Anagnina. Arrivato quasi alla fermati disi è accasciato a terra. I sanitari hanno accertato che si è trattato di un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo: nonostante il rapido intervento, il cuore ha ceduto. per consentire i soccorsi Atac ha inizialmente rallentato le corse, poi ha interrotto la linea nella tratta tratta ...

CorriereCitta : Roma, si sente male sulla Metro A e muore sulla banchina: chiusa la stazione Ponte Lungo - AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: ?? Confermata la struttura della rosa. Dal mercato sono arrivati due titolari e il vice-Dzeko. La vera scommessa è sulla… - MiuccioPrado : @colvieux Io ho frequentato un liceo storico di Roma centro e i figli dei giornalisti Rai (io ero in classe con la… - fabcet : @roma_paoletta La presupponenza si chi si sente superiore in base a cosa non si sa. Oltre ad avere fatto esternazio… - Giuly0013 : RT @pieroomega2: #NessunoTocchiVirginia Anche se le elezioni si disputassero in una gara di canto, @virginiaraggi vincerebbe a mani basse.… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma sente La Roma si sente più forte Il Romanista Concorso giornalisti RAI, ma il Presidente Foa ha letto Massimo Giannini? “La mia odissea nel reparto Covid”.

La prossima settimana il Governo Conte quasi certamente prorogherà fino al prossimo 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza. Migliaia e migliaia di lavoratori italiani continueranno a restare e a lavora ...

Lazio, Noce: “Mio padre malato di Lazio. Favino? Romanista sportivo”

Ci sentiamo ogni giorno e puntualmente mi parla di mercato delle partite dei biancocelesti. Vi voglio raccontare un aneddoto. Favino è un grande attore ma anche un tifoso della Roma., ma nonostante ...

La prossima settimana il Governo Conte quasi certamente prorogherà fino al prossimo 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza. Migliaia e migliaia di lavoratori italiani continueranno a restare e a lavora ...Ci sentiamo ogni giorno e puntualmente mi parla di mercato delle partite dei biancocelesti. Vi voglio raccontare un aneddoto. Favino è un grande attore ma anche un tifoso della Roma., ma nonostante ...