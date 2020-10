Roma | ritrovata la ragazza italiana inserita nel video di Smalling

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Laha annunciato che è statalaneldi presentazione di. Un anno fa i giallorossi hanno aderito alla campagna “Missing People” Circa un anno fa, nel giugno del 2019, laha iniziato a collaborare con un’iniziativa benefica chiamata “Missing People”, che permette di ritrovare bambini scomparsi nelle varie parti del mondo. I giallorossi, dopo un nuovo acquisto, pubblicano unsui social con un bambino scomparso accanto alla foto del nuovo acquisto. Da allora questa iniziativa ha consentito di ritrovare sette minori in giro per il mondo, l’ultimo appena pochi giorni fa. Infatti, la, sul proprio profilo Twitter, ...

