Roma, perdita monstre di 204 milioni nell’esercizio 2019/2020 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “A livello consolidato, la perdita dell’esercizio 2019/20 è stimata in 204 milioni di euro”. Conti in rosso per il club giallorosso. La Roma ha reso noto di avere una perdita di 204 milioni di euro nel bilancio consolidato dell’esercizio 2019/2020 e a contribuire a questa cifra monstre è stato il coronavirus che non ha fatto altro che acuire i problemi di natura finanziaria del club: “Nonostante le misure adottate dalla società per mitigarne le conseguenze, tale situazione di emergenza, straordinaria per natura ed estensione, ha avuto e sta avendo ripercussioni significative sulle attività economiche della società e del gruppo determinando un contesto di generale ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “A livello consolidato, ladell’esercizio/20 è stimata in 204di euro”. Conti in rosso per il club giallorosso. Laha reso noto di avere unadi 204di euro nel bilancio consolidato dell’esercizioe a contribuire a questa cifraè stato il coronavirus che non ha fatto altro che acuire i problemi di natura finanziaria del club: “Nonostante le misure adottate dalla società per mitigarne le conseguenze, tale situazione di emergenza, straordinaria per natura ed estensione, ha avuto e sta avendo ripercussioni significative sulle attività economiche della società e del gruppo determinando un contesto di generale ...

