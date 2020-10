Roma | obiettivo Milik per Gennaio | il piano della dirigenza

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Arkadiusztorna ad essere unsensibile per ladopo il trasferimento saltato poche settimane fa. Laproverà a chiudere l’acquisto di Arkadiusz. È quanto riporta Repubblica nell’edizione di oggi segnalando quale sia ilgiallorossa. L’è quello di trovare l’accordo con il Napoli per una decina di milioni dato che il polacco ha già dato la sua disponibilità al trasferimento nelle scorse settimane e andrà a scadenza a fine stagione. Leggi su Calcionews24.com

Roma, obiettivo Milik – Secondo Repubblica, per Gennaio la Roma non punta a chiudere solamente l'acquisto di Stephan El Shaarawy ma anche quello di Arkadiusz Milik dal Napoli.