Roma, III Municipio allagato: il forte vento fa crollare un grosso ramo su un'auto (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Scene di (ormai) ordinaria amministrazione al III Municipio, dove ad ogni acquazzone si ripetono gli stessi problemi: strade allagate, marciapiedi impraticabili, rami crollati. Le foto, molto più delle parole, "raccontano" cosa è accaduto a causa della pioggia e del vento di questa mattina. Un grosso ramo si è abbattuto su un'automobile, per fortuna vuota, mentre l'acqua ha allagato strade e piazze a causa delle caditoie piene di aghi di pini e sporcizia varia, che impediscono il normale flusso verso il sistema fognante. (Foto Reporter-Montesacro)

