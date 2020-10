Roland Garros, dopo il ballo dei debuttanti italiani ecco il tango argentino (Di mercoledì 7 ottobre 2020) AGI - È finito nella tarda serata di martedì il ballo dei debuttanti italiani al Roland Garros. Martina Trevisan e Jannik Sinner hanno abbandonato il torneo parigino ai quarti di finale dopo essere stati sconfitti, con onore, da avversari più forti. Ma anche dopo essere riusciti, fino all'ultimo punto, a rimanere sotto i riflettori puntati sulla terra rossa del campo centrale. La tennista fiorentina non è riuscita a opporsi alle cannonate di Iga Swiatek, polacca classe 2001, capace già di eliminare la numero uno del mondo, Simona Halep. Il tennista altoatesino ha invece accarezzato l'idea di poter eliminare, o almeno dare molto fastidio, a Rafael Nadal, re incontrastato della terra rossa parigina da ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) AGI - È finito nella tarda serata di martedì ildeial. Martina Trevisan e Jannik Sinner hanno abbandonato il torneo parigino ai quarti di finaleessere stati sconfitti, con onore, da avversari più forti. Ma ancheessere riusciti, fino all'ultimo punto, a rimanere sotto i riflettori puntati sulla terra rossa del campo centrale. La tennista fiorentina non è riuscita a opporsi alle cannonate di Iga Swiatek, polacca classe 2001, capace già di eliminare la numero uno del mondo, Simona Halep. Il tennista altoatesino ha invece accarezzato l'idea di poter eliminare, o almeno dare molto fastidio, a Rafael Nadal, re incontrastato della terra rossa parigina da ...

