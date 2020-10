Roland Garros 2020 | Nadal | “Pericoloso giocare con questo freddo”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Rafaelregola Jannik Sinner in tre set e approda in semifinale alal termine di un match conclusosi ampiamente oltre la mezzanotte. “Non è l’ideale finire all’1:25, ma il problema principale è il freddo che fa a Parigi – ha dichiarato lo spagnolo – Credo che queste condizioni siano pericolose per il corpo, inoltre non capisco perché abbiano messo cinque match sullo Chatrier era preventivabile ciò che è successo”. In semifinale il dodici volte campione del, affronterà Diego Schwartzman in una rivincita del match di Roma: “Mi ha battuto a Roma ed è in fiducia. Le condizioni sono favorevoli al suo modo di ...