Rivincita Tiafoe | Musetti saluta Parma | “Dovete essere orgogliosi dei tennisti azzurri”

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Laè presa: Francesbatte Lorenzo6-3 3-6 6-3 in un’ora e 42 minuti di gioco e accede ai quarti di finale degli Internazionali di Tennis Emilia Romagna. Lo statunitense, testa di serie numero 1 del Challenger organizzato da MEF Tennis Events al Tennis Club President di, si vendica dopo la sconfitta subita dall’azzurro al Challenger di Forlì (in cuiha poi conquistato il titolo). “A Forlì ho giocato il primo torneo sulla terra rossa della stagione – le dichiarazioni didopo l’incontro -. Lorenzo ha giocato alla grande, io ho faticato ad adattarmi e sono stato sconfitto. Oggi, al contrario, mi sentivo benissimo in campo. Nel secondo set lui ha sfruttato l’unica palla break concessa e ha ...

L'altoatesino è stato buttato fuori dal torneo dall'argentno, con il punteggio di 6-1 7-6(6) in un'ora e 28 minuti di gioco ...Lorenzo Musetti torna in scena nell’ATP Challenger di Parma. Il 18enne nativo di Carrara, dopo aver vinto in maniera molto convincente contro Federico Gaio, s cenderà in campo quest’oggi, intorno alle ...