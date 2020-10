“Rinviare il Mes a dicembre” | il nuovo piano di Conte e Gualtieri

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tirare il freno a mano prima che la macchina giallorossa vada a schiantarsi, a causa di una componente grillina dalla tenuta tutt’altro che sicura. Questo, al momento, ildi Giuseppee del ministro dell’Economia Roberto, consapevoli della necessità di placare lo spirito combattivo di Nicola Zingaretti, pimpante dopo le elezioni Regionali, per non causare di rimando la completa disgregazione del M5S. Il tema più delicato, in questo senso, è il Mes: il Pd ha rilanciato la necessità del Fondo Salva-Stati, il premier, che pure in passato ha mostrato tutta la sua approvazione, ha spostato più in là l’appuntamento. Per dare un po’ di respiro a un Movimento che attende i prossimi Stati Generali come probabile punto di non ritorno, servono i soldi del ...