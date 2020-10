Rihanna si scusa con la comunità musulmana per la “svista offensiva” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Rihanna si scusa con la comunità musulmana dopo le recenti polemiche legate allo show Savage x Fenty. Le scuse dell’artista sono arrivate via Instagram Story nelle scorse ore, con i ringraziamenti alla comunità islamica per averle fatto notare un grande “scivolone”. Tutto ha avuto inizio con la canzone Doom, il singolo del produttore inglese Coucou Chloe che la cantante ha usato come colonna sonora durante lo show Savage x Fenty. Doom contiene versi sacri per la comunità musulmana. Pubblicata nel 2017, la canzone contiene una narrazione Hadith ovvero testimonianze delle parole e delle azioni del Profeta Maometto. L’utilizzo di versi sacri per una sfilata di lingerie non è stato apprezzato dalla comunità che ha fatto notare quanto accaduto in rete. ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020)sicon la comunitàdopo le recenti polemiche legate allo show Savage x Fenty. Le scuse dell’artista sono arrivate via Instagram Story nelle scorse ore, con i ringraziamenti alla comunità islamica per averle fatto notare un grande “scivolone”. Tutto ha avuto inizio con la canzone Doom, il singolo del produttore inglese Coucou Chloe che la cantante ha usato come colonna sonora durante lo show Savage x Fenty. Doom contiene versi sacri per la comunità. Pubblicata nel 2017, la canzone contiene una narrazione Hadith ovvero testimonianze delle parole e delle azioni del Profeta Maometto. L’utilizzo di versi sacri per una sfilata di lingerie non è stato apprezzato dalla comunità che ha fatto notare quanto accaduto in rete. ...

