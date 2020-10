Riforma fiscale, commercialisti: incontro al MEF tra Associazioni e ministro Gualtieri (Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Teleborsa) – Si è svolto oggi l’incontro delle Associazioni dei commercialisti e del Consiglio Nazionale con il ministro Roberto Gualtieri. Le Associazioni, si legge in una nota dell’Unione Nazionale Giovani Dottori commercialisti ed Esperti Contabili, hanno ottenuto il riconoscimento ufficiale di via XX settembre sull’importanza della professione come anello di congiunzione tra il palazzo e l’economia reale: il ministro ha sottolineato il contributo fondamentale dato durante i difficili giorni del lockdown, chiarendo che senza il contributo dei commercialisti e dei loro studi molti provvedimenti governativi non avrebbero potuto essere attuati. “Finalmente è stata definita ufficialmente ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Teleborsa) – Si è svolto oggi l’delledeie del Consiglio Nazionale con ilRoberto. Le, si legge in una nota dell’Unione Nazionale Giovani Dottoried Esperti Contabili, hanno ottenuto il riconoscimento ufficiale di via XX settembre sull’importanza della professione come anello di congiunzione tra il palazzo e l’economia reale: ilha sottolineato il contributo fondamentale dato durante i difficili giorni del lockdown, chiarendo che senza il contributo deie dei loro studi molti provvedimenti governativi non avrebbero potuto essere attuati. “Finalmente è stata definita ufficialmente ...

