Rider, l’accordo sindacale tra Ugl e Assodelivery è un ‘pacco’ da rispedire al mittente (Di mercoledì 7 ottobre 2020) di Lorenzo Fassina * Era nell’aria e non costituisce certo un fulmine a ciel sereno la conclusione, il 16 settembre scorso, dell’accordo fra Ugl e Assodelivery per la regolamentazione delle prestazioni lavorative dei ciclofattorini, comunemente definiti Rider. Un accordo definito alla chetichella al solo fine di scongiurare l’applicazione di un adeguato corredo di diritti in favore di questa categoria di lavoratori, sempre più in balìa di un’algida organizzazione del lavoro dominata dagli algoritmi. A parte le considerazioni più strettamente giuridiche che gettano su questo contratto pesanti ombre di illegittimità e di cui parleremo a breve, si tratta infatti di una vicenda politicamente e sindacalmente assai grave perché si colloca a pochi giorni dalla ripresa di un confronto molto atteso in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) di Lorenzo Fassina * Era nell’aria e non costituisce certo un fulmine a ciel sereno la conclusione, il 16 settembre scorso, dell’accordo fra Ugl eper la regolamentazione delle prestazioni lavorative dei ciclofattorini, comunemente definiti. Un accordo definito alla chetichella al solo fine di scongiurare l’applicazione di un adeguato corredo di diritti in favore di questa categoria di lavoratori, sempre più in balìa di un’algida organizzazione del lavoro dominata dagli algoritmi. A parte le considerazioni più strettamente giuridiche che gettano su questo contratto pesanti ombre di illegittimità e di cui parleremo a breve, si tratta infatti di una vicenda politicamente e sindacalmente assai grave perché si colloca a pochi giorni dalla ripresa di un confronto molto atteso in ...

cgil_sicilia : RT @CGILPalermo: Oggi e domani sit-in con volantinaggi organizzato da Nidil Cgil Palermo con i Rider ???????per protestare contro l'accordo s… - cirino_fabio : RT @CGILPalermo: Oggi e domani sit-in con volantinaggi organizzato da Nidil Cgil Palermo con i Rider ???????per protestare contro l'accordo s… - NIdiLCGIL : RT @CGILPalermo: Oggi e domani sit-in con volantinaggi organizzato da Nidil Cgil Palermo con i Rider ???????per protestare contro l'accordo s… - CGILPalermo : Oggi e domani sit-in con volantinaggi organizzato da Nidil Cgil Palermo con i Rider ???????per protestare contro l'ac… -

Ultime Notizie dalla rete : Rider l’accordo Rider: sì al lavoro subordinato e più diritti per gli occasionali Corriere della Sera