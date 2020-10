Ricciardi a TPI | “In Campania siamo sul filo del rasoio | paura per saturazione posti letto”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) “La situazione inè preoccupante e deve essere affrontata con grande decisione.su una lama di un: sospesi tra riabbassare questa curva epidemica o avere problemi di pressione importante sul sistema sanitario”. Lo spiega a TPI Walter, super-consulente del Ministero della Salute e rappresentante italiano al Consiglio dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms)., napoletano, fa il punto sulla situazione in, dove i contagi da settimane sono in aumento (quelli accertati oggi, mercoledì 7 ottobre, sono stati 544) e le strutture sanitarie iniziano ad andare in affanno.Professore, negli ospedali campani iniziano a scarseggiare iCovid, dobbiamo preoccuparci?Il sistema sanitario ...