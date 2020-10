Riccardo Scamarcio svela i suoi film horror preferiti: "Un genere che amo molto" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Riccardo Scamarcio, attualmente su Netflix con Il Legame, di cui è anche produttore, ha parlato dei suoi film horror preferiti: ecco quali sono. Crede nel mistero ed è affascinato da ciò che non si conosce: Riccardo Scamarcio si racconta come un fan dei film horror e svela quali sono i suoi preferiti. "Il cinema dell'horror mi piace molto" - ha rivelato Riccardo Scamarcio in un'intervista a La Stampa - "tra i miei film preferiti ci sono Suspiria, Quattro mosche di velluto grigio, e poi Shining, Poltergeist: demoniache presenze, tutto ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 ottobre 2020), attualmente su Netflix con Il Legame, di cui è anche produttore, ha parlato dei: ecco quali sono. Crede nel mistero ed è affascinato da ciò che non si conosce:si racconta come un fan deiquali sono i. "Il cinema dell'mi piace" - ha rivelatoin un'intervista a La Stampa - "tra i mieici sono Suspiria, Quattro mosche di velluto grigio, e poi Shining, Poltergeist: demoniache presenze, tutto ...

VittorioSgarbi : Sutri: bloccato iter per le cittadinanze onorarie. Medito dimissioni. Avrebbero dovuto essere ambasciatori della ci… - becauseofjw : RT @momi1917_2nd: riccardo scamarcio - Notiziedi_it : Riccardo Scamarcio sarà il pittore Caravaggio in un film di Michele Placido - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Legame: l’horror con Riccardo Scamarcio su Netflix - xxmardybum : è un po’ cane ma riccardo scamarcio as nino sarratore would be the perfect casting -

Ultime Notizie dalla rete : Riccardo Scamarcio Riccardo Scamarcio, Caravaggio per Michele Placido Vanity Fair Italia Petra: cast e trama

Quattro gialli al femminile ispirati alle storie della detective di Barcellona Petra Delicado, ispettrice della Mobile di Genova creata da Alicia Giménez Bartlett, che avrà al suo fianco il viceispe..

Riccardo Scamarcio sarà il pittore Caravaggio in un film di Michele Placido

Riccardo Scamarcio sarà il pittore Caravaggio in un film di Michele Placido raccontato in chiave contemporanea per una coproduzione italo francese.

Quattro gialli al femminile ispirati alle storie della detective di Barcellona Petra Delicado, ispettrice della Mobile di Genova creata da Alicia Giménez Bartlett, che avrà al suo fianco il viceispe..Riccardo Scamarcio sarà il pittore Caravaggio in un film di Michele Placido raccontato in chiave contemporanea per una coproduzione italo francese.